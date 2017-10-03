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Война в Сирии
Война в Сирии

Минобороны опровергло информацию о взятых в плен в Сирии российских военных

20:1003.10.2017
(обновлено: 20:15 03.10.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСитуация в Дейр-эз-Зоре. Архивное фотоСитуация в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российское Минобороны опровергло сообщение о захвате в плен двух российских военнослужащих, опубликованное боевиками террористической группировки "Исламское государство"*. Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями российских военных Дейр-эз-Зоре или других провинциях Сирии не было, заявляет военное ведомство.

Удар Военно-космических сил России по позициям ИГ у Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Все военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению", — сказали в министерстве.

Ранее террористы ИГ* распространили видео, на котором присутствуют два человека — якобы российские военные. Они утверждают, что их захватили в плен близ поселка Аш-Шуля.

О том, что в ходе боев за этот населенный пункт один российский солдат погиб, а двое взяты в плен, террористы ИГ* заявили через близкие к ним СМИ 28 сентября. Тогда  представитель Минобороны с авиабазы Хмеймим опроверг это сообщение, отметив, что все российские военнослужащие в Сирии "живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению".

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова со своей стороны заявила, что это сообщение нуждается в проверке.

Информационная война

По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, ссылки на видео с якобы захваченными российскими военными нельзя считать достоверным источником.

Военная полиция Вооружённых Сил Российской Федерации в провинции Алеппо, Сирия
© РИА Новости
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"В этой ситуации единственным официальным источником информации является Министерство обороны России. Все остальные – "фейки", ссылки на какие-то источники у террористов – не имеют под собой абсолютно никакой основы. Мы знаем, что террористические организации, действующие в Сирии, ведут, в том числе, и информационную войну против наших военных, нашего контингента ВКС. Позиция Министерства обороны – единственная достоверная, на которую следует ссылаться и которая соответствует действительности", —  сказал он в эфире радио Sputnik.

Сражения в Дейр-эз-Зоре

Поселок Аш-Шуля расположен в 22 километрах от Дейр-эз-Зора, в районе стратегически важной трассы, которая связывает центр провинции и Пальмиру и является основным путем снабжения недавно осажденного города.

Сирийские военные продолжают операцию по деблокированию Дейр-эз-Зора. Архивное фото
© Sputnik
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В начале сентября правительственные войска взяли населенный пункт под свой контроль, но боевики предпринимают попытки контрнаступления — так, 30 сентября они попытались перерезать участок трассы между поселком и Ас-Сухне. Тогда мощную атаку удалось отбить, часть террористов бежала в пустыню, а правительственные отряды проводили зачистку района.

Ожесточенные бои продолжаются в районе Дейр-эз-Зора уже целый месяц. Сирийская армия при поддержке ВКС 5 сентября прорвала более чем трехлетнюю блокаду города, а несколькими днями позже — и военного аэродрома неподалеку от него. После этого правительственным войскам удалось выбить террористов со стратегических высот к юго-западу от Дейр-эз-Зора, выйти к западному берегу реки Евфрат и форсировать ее, вытесняя террористов в направлении иракской границы и создавая кольцо вокруг захваченных ИГ* жилых кварталов.

Роль ВКС

Значительный урон боевому потенциалу террористов нанесли действия российской авиации — только за последние десять дней сентября в результате ударов ВКС были уничтожены более двух тысяч боевиков, в том числе 16 полевых командиров и более 400 экстремистов — выходцев из России и стран СНГ. Кроме того, еще порядка 2,7 тысячи человек террористы потеряли ранеными.

Авиаудары ВКС РФ по объектам террористов в Сирии. 30 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Также уничтожено 67 опорных пунктов, 27 танков, 21 установка реактивных систем залпового огня, 149 автомобилей, оснащенных пулеметами, 17 "джихадмобилей" и 51 склад боеприпасов.

Как заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, эти потери стали для террористов самыми серьезными за последние несколько месяцев.

Эффективные удары ВКС продолжились в октябре — за два дня российская авиация уничтожила на восточном берегу Евфрата семь полевых командиров ИГ*, в том числе выходца из Казахстана Абу Исляма аль-Казаки, который координировал действия штурмовых формирований экстремистов. Потери боевиков превысили 300 человек убитыми и 170 ранеными.

Специалист Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ во время разминирования Дейр-эз-Зора. 29 сентября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Кроме того, ВКС ликвидировали центр сбора и подготовки иностранных наемников, три командных и девять опорных пунктов террористов, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с крупнокалиберным вооружением (зенитными установками ЗУ-23, безоткатными орудиями Б-10, пулеметами ДШК), четыре склада боеприпасов.

Помимо этого, российские военные приступили к разминированию дорог в Дейр-эз-Зоре и прилегающих к ним зданий, а также оставленных террористами тоннелей. В течение суток они проверили 21 гектар территории, обезвредив порядка 900 взрывоопасных предметов.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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