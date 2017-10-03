Минобороны опровергло информацию о взятых в плен в Сирии российских военных

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российское Минобороны опровергло сообщение о захвате в плен двух российских военнослужащих, опубликованное боевиками террористической группировки "Исламское государство"*. Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями российских военных Дейр-эз-Зоре или других провинциях Сирии не было, заявляет военное ведомство.

"Все военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению", — сказали в министерстве.

Ранее террористы ИГ* распространили видео, на котором присутствуют два человека — якобы российские военные. Они утверждают, что их захватили в плен близ поселка Аш-Шуля.

О том, что в ходе боев за этот населенный пункт один российский солдат погиб, а двое взяты в плен, террористы ИГ* заявили через близкие к ним СМИ 28 сентября. Тогда представитель Минобороны с авиабазы Хмеймим опроверг это сообщение, отметив, что все российские военнослужащие в Сирии "живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению".

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова со своей стороны заявила, что это сообщение нуждается в проверке.

Информационная война

По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, ссылки на видео с якобы захваченными российскими военными нельзя считать достоверным источником.

Сражения в Дейр-эз-Зоре

"В этой ситуации единственным официальным источником информации является Министерство обороны России. Все остальные – "фейки", ссылки на какие-то источники у террористов – не имеют под собой абсолютно никакой основы. Мы знаем, что террористические организации, действующие в Сирии, ведут, в том числе, и информационную войну против наших военных, нашего контингента ВКС. Позиция Министерства обороны – единственная достоверная, на которую следует ссылаться и которая соответствует действительности", — сказал он в эфире радио Sputnik

Поселок Аш-Шуля расположен в 22 километрах от Дейр-эз-Зора, в районе стратегически важной трассы, которая связывает центр провинции и Пальмиру и является основным путем снабжения недавно осажденного города.

В начале сентября правительственные войска взяли населенный пункт под свой контроль, но боевики предпринимают попытки контрнаступления — так, 30 сентября они попытались перерезать участок трассы между поселком и Ас-Сухне. Тогда мощную атаку удалось отбить, часть террористов бежала в пустыню, а правительственные отряды проводили зачистку района.

Ожесточенные бои продолжаются в районе Дейр-эз-Зора уже целый месяц. Сирийская армия при поддержке ВКС 5 сентября прорвала более чем трехлетнюю блокаду города, а несколькими днями позже — и военного аэродрома неподалеку от него. После этого правительственным войскам удалось выбить террористов со стратегических высот к юго-западу от Дейр-эз-Зора, выйти к западному берегу реки Евфрат и форсировать ее, вытесняя террористов в направлении иракской границы и создавая кольцо вокруг захваченных ИГ* жилых кварталов.

Роль ВКС

Значительный урон боевому потенциалу террористов нанесли действия российской авиации — только за последние десять дней сентября в результате ударов ВКС были уничтожены более двух тысяч боевиков, в том числе 16 полевых командиров и более 400 экстремистов — выходцев из России и стран СНГ. Кроме того, еще порядка 2,7 тысячи человек террористы потеряли ранеными.

Также уничтожено 67 опорных пунктов, 27 танков, 21 установка реактивных систем залпового огня, 149 автомобилей, оснащенных пулеметами, 17 "джихадмобилей" и 51 склад боеприпасов.

Как заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, эти потери стали для террористов самыми серьезными за последние несколько месяцев.

Эффективные удары ВКС продолжились в октябре — за два дня российская авиация уничтожила на восточном берегу Евфрата семь полевых командиров ИГ*, в том числе выходца из Казахстана Абу Исляма аль-Казаки, который координировал действия штурмовых формирований экстремистов. Потери боевиков превысили 300 человек убитыми и 170 ранеными.

Кроме того, ВКС ликвидировали центр сбора и подготовки иностранных наемников, три командных и девять опорных пунктов террористов, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с крупнокалиберным вооружением (зенитными установками ЗУ-23, безоткатными орудиями Б-10, пулеметами ДШК), четыре склада боеприпасов.

Помимо этого, российские военные приступили к разминированию дорог в Дейр-эз-Зоре и прилегающих к ним зданий, а также оставленных террористами тоннелей. В течение суток они проверили 21 гектар территории, обезвредив порядка 900 взрывоопасных предметов.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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