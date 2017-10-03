Военный эксперт: ИГ* ведет информационную войну против военных РФ в Сирии

Минобороны опровергло сообщения о захвате в плен российских военных в Сирии. Военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik отметил, что ссылки на источники террористов не имеют под собой никакой основы.

Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями российских военнослужащих в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было, сообщили в Минобороны России.

Так в военном ведомстве прокомментировали распространенное террористами ИГ* видео с якобы захваченными ими двумя российскими солдатами.

"Все военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению", — сказали в министерстве.

На прошлой неделе Минобороны уже опровергало заявление террористов, которые утверждали, что якобы взяли в плен двух россиян в районе населенного пункта Эш-Шула.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркнул, что ссылки западных СМИ на видео с якобы захваченными российскими военнослужащими не являются достоверным источником.

"В этой ситуации единственным официальным источником информации является Министерство обороны России. Все остальные – "фейки", ссылки на какие-то источники у террористов – не имеют под собой абсолютно никакой основы. Мы знаем, что террористические организации, действующие в Сирии, ведут, в том числе, и информационную войну против наших военных, нашего контингента ВКС. Позиция Министерства обороны – единственная достоверная, на которую следует ссылаться и которая соответствует действительности. Ссылки западных СМИ не являются основанием для подобных утверждений", — сказал Игорь Коротченко.



* Террористическая организация, запрещенная в России.

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