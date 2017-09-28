Точную дату встречи в Астане по Сирии пока не определили

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Точная дата проведения встречи в Астане по Сирии пока не определена, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Точной даты встречи (международной встречи по Сирии в Астане – ред.) у нас еще нет. Как только будет определенность в этом вопросе, мы непременно всех оповестим", — сказал он.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев заявлял, что очередной раунд переговоров по Сирии в столице Казахстана планируется провести в конце октября.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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