За гибелью российского генерала в Сирии стоит предательство, заявили в СФ

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Убийство российского генерала Валерия Асапова в Сирии стало возможным из-за предательства, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что генерал-лейтенант Валерий Асапов, возглавлявший группу российских военных советников, погиб в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела террористов.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что гибель российского генерала в Сирии — это та цена, которую заплатила РФ за двуличность США в вопросе урегулирования кризиса в регионе.

"Есть точные данные о том, что это было предательство… Предателей ищут, они будут найдены в ближайшее время", — сказал сенатор.

Как сообщало Минобороны РФ, старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор. В результате внезапного минометного обстрела боевиков Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины.

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