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Война в Сирии
Война в Сирии

На Сахалине почтили память погибшего в Сирии генерала Асапова

14:1425.09.2017
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкГенерал-лейтенант Валерий Асапов. Архивное фотоГенерал-лейтенант Валерий Асапов. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – РИА Новости. Жители Южно-Сахалинска в понедельник почтили память погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова, на Мемориале славы собрались сотни людей, среди них те, кто лично знал Валерия Григорьевича, и те, кто пересекался с генералом по долгу службы.

Генерал-лейтенант Валерий Асапов. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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С 2007 по 2009 годы Асапов командовал 18-й пулеметно-артиллерийской дивизией на Итурупе, а с 2014 по 2015 годы – 68-м армейским корпусом на Сахалине.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что генерал-лейтенант Валерий Асапов, возглавлявший группу российских военных советников, погиб в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела террористов, он посмертно представлен к высокой государственной награде.

Самые сложные задачи

"Валерия Григорьевича я знаю довольно давно, мы с ним выпускники пехоты, только он представитель крылатой пехоты, а я – общевойсковой, — говорит заместитель губернатора Сахалинской области офицер запаса Александр Дерновой. — Для меня он был старшим товарищем, друг с другом мы периодически встречались, ну а потом на Сахалине и работали вместе. Уже в зрелом командном возрасте он возглавил одно из самых тяжелых и серьезных подразделений – 18-ю пулеметно-артиллерийскую дивизию, единственную в Вооруженных силах. Очень много за короткий двухлетний период он для нее сделал".

Генерал-лейтенант Валерий Асапов. Архивное фото
© Фото : пресс-служба ВВО
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В то время, рассказал Дерновой, однокашники Асапова занимали командные должности в штабах Воздушно-десантных войск, в аппарате министра обороны. "Я лично знаю, что ему предлагали повышение в Москву, на что он неоднократно отвечал отказом и продолжал служить в действующих войсковых соединениях, возглавляя их", — заметил Дерновой.

Замгубернатора рассказал, что Асапов служил на Итурупе в тяжелый период, ему предлагали самые сложные соединения и воинские части, где надо было провести боевое укомплектование, обучение для выполнения реальных боевых задач, которые стояли перед этими соединениями.

"Он совершил подвиг, ведь он находился на передовой в таком высоком воинском звании, командуя в самой горячей точке, хотя это мог бы выполнить подчиненный на два-три ранга ниже него", — сказал Дерновой.

Бойцы сирийской армии перед форсированием реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Про Асапова говорят, что именно он в 2014 году воссоздал 68-й армейский корпус на Сахалине. Дерновой пояснил, что во времена СССР на острове дислоцировалась общевойсковая армия. А в конце 90-х – начале 2000-х в связи с сокращением Вооруженных сил армия находилась не в развернутом состоянии.

"Генерал Асапов прибыл на Сахалин в 2014 году именно для того, чтобы развернуть этот корпус и максимально его укомплектовать как личным составом, так вооружением и техникой. Сегодня корпус развернут и готов выполнять любую задачу в предельно короткий срок", — сказал Дерновой.

Не терпел фальши  и непрофессионализма

Ныне корпусом командует Андрей Степанов, которого служба сводила с Асаповым не раз, с 2000 по 2010 годы они служили всегда где-то рядом, и в Бурятии, и в Приморском крае.

"Человеком он был достаточно строгим, в некоторых моментах – очень суровым. Он не терпел фальши и непрофессионализма, как и любой серьезный военачальник. В то же время он понимал нужды и чаяния каждого, никогда никому не отказывал. Прийти к нему со своей проблемой мог любой – от рядового до генерала. Он всегда бы выслушал, помог советом, как помогал мне. Я очень часто к нему обращался, особенно в период становления своей служебной карьеры", — рассказал Степанов.

Военная операция в Дейр-эз-Зоре. архивное фото
© Фото : SANA
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По словам Степанова, к солдатам Асапов относился очень хорошо, понимая, кто в армии делает всю службу и от кого зависит и его карьера, и его подчиненных, которые носят офицерские звания.

Своими воспоминаниями об офицере поделился и архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон. "Каждый раз перед командировкой он приходил ко мне и просил: владыка, ты помолись, чтобы я не положил людей. Человек думал не о погонах, не о том, чтобы заработать очередное звание, а о людях и о родине", — сказал архиепископ.

Депутат Сахалинской областной думы Александр Ивашов в 2014-2015 годах был мэром Анивского района, где дислоцируются основные части 68-го армейского корпуса, тогда — под командованием генерала Асапова.

"Валерий Григорьевич был настоящим русским офицером, очень широкой души человек. Он всегда пытался найти конструктивное решение в любом вопросе и всех объединить для решения какой-либо задачи. Никогда не было каких-то противостояний, мы всегда все обсуждали открыто. В нем была какая-то энергетика доброты, ему хотелось во всем помогать. Конечно, это большая потеря для нас", — сказал Ивашов.

Школа имени генерала Асапова

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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После окончания военной карьеры Асапов планировал остаться жить на Сахалине, говорит Степанов. "Ему очень понравились здешние природа, люди. С Сахалинской областью его связывало очень многое, и всегда он вкладывал в работу душу. Для него Сахалин – частичка души", — сказал офицер.

В свою очередь губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко заявил, что если супруга Асапова Ольга Петровна вместе с дочерью примут решение уехать на Сахалин, как того хотел генерал, то власти окажут им содействие и всю необходимую помощь.

Активисты регионального отделения "Молодой гвардии "Единой России" предложили главе региона дать одной из школ в Сахалинской области имя Валерия Асапова.

"Губернатор нас поддержал, сказал, что это будет либо новая школа, либо какая-то из уже существующих. Он высказал идею, что имя Асапова можно дать также какой-то из школ на Курильских островах, где тоже служил генерал", — рассказал лидер молодогвардейцев Николай Литус.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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