Путин обсудил с президентом Казахстана урегулирование в Сирии

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, обсуждались перспективы сирийского мирного урегулирования в контексте итогов шестой международной встречи по Сирии, а также отмечена эффективность астанинского формата, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Обсуждались дальнейшие перспективы сирийского мирного урегулирования в контексте итогов шестой международной встречи по Сирии, которая прошла в Астане 14-15 сентября. Констатировано, что астанинский формат доказал свою эффективность, способствует снижению накала противоборства и улучшению гуманитарной ситуации в Сирии", — говорится в сообщении.

Главы государств также затронули некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества, включая вопросы укрепления интеграции в высокотехнологичных отраслях промышленности. Кроме того, в ходе разговора был согласован график предстоящих контактов на различных уровнях.

"Телефонные разговоры международные продолжатся в течение дня", — добавил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, общаясь с понедельник с журналистами.

Песков также сообщил, что в понедельник президент проведет ряд рабочих встреч и совещаний, в том числе в его повестке дня будет фигурировать и региональная тематика.

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