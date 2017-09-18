Сирийская армия приступила к зачистке северных окраин Дейр-эз-Зора

Бойцы сирийской армии отдыхают в тени техники на позициях в районе Дейр-эс-Зора. Архивное фото

Бойцы сирийской армии отдыхают в тени техники на позициях в районе Дейр-эс-Зора. Архивное фото

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 18 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Передовые отряды сирийской армии и союзные силы в понедельник утром форсировали реку Евфрат на востоке Дейр-эз-Зора и начали зачистку северных окраин города, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Инженерные подразделения наладили понтонную переправу, по которой после создания контура безопасности в три километра штурмовые отряды вместе с техникой были переброшены на северную окраину Дейр-эз-Зора.

Штурмовые отряды за несколько часов смогли выбить боевиков террористической группировки "Исламское государство"* из ряда деревень и продолжают уходить вглубь фронта, заставляя боевиков бежать на север и в сторону города Меядин.

Террористы продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, пытаясь блокировать продвижение правительственных сил.

Сирийская армия, в свою очередь, в первые часы боя уничтожила несколько внедорожников ИГ*, оснащенных пулеметами, ликвидировала более десяти боевиков, уничтожила огневые позиции и взяла в плен несколько боевиков.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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