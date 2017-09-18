Россия и Турция отчитались об обстановке в зонах деэскалации в Сирии

Дети играют на одной из улиц разрушенного города Дума, Сирия. Архивное фото

Дети играют на одной из улиц разрушенного города Дума, Сирия. Архивное фото

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россия и Турция в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали по два нарушения режима прекращения огня, обстановка в зонах деэскалации стабильная, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксировано два нарушения в провинциях: Хама – одно и Дамаск – одно", — говорится в документе, опубликованном на сайте российского оборонного ведомства в понедельник.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлено в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

По данным ведомства, в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались, число населенных пунктов, присоединившихся к перемирию за сутки не изменилось — 2235. Количество вооруженных формирований, заявивших о прекращения боевых действий, также не изменилось — 233.

В течение суток Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарные акции. В населенном пункте Кармгсуне провинции Латакия местному населению выдано полтонны продовольствия. В населенном пункте Дейр-Хабия провинции Дамаск местное население получило три тонны продовольствия.

Всего проведено 1614 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза – 2163,9 тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 17 местным жителям. Всего медицинская помощь оказывалась 56765 жителям.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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