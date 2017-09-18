Россия и Турция отчитались об обстановке в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россия и Турция в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали по два нарушения режима прекращения огня, обстановка в зонах деэскалации стабильная, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлено в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
В течение суток Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарные акции. В населенном пункте Кармгсуне провинции Латакия местному населению выдано полтонны продовольствия. В населенном пункте Дейр-Хабия провинции Дамаск местное население получило три тонны продовольствия.
Всего проведено 1614 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза – 2163,9 тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 17 местным жителям. Всего медицинская помощь оказывалась 56765 жителям.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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