Лаврентьев рассказал о сроке работы зон деэскалации в Сирии

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Москва надеется, что по истечении шести месяцев действия зон деэскалации ситуация в Сирии стабилизируется настолько, что срок дальнейшего функционирования зон будет недолгим, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию, глава делегации РФ на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

"Зоны деэскалации создаются на срок 6 месяцев с возможностью дальнейшего продления. Каков будет этот срок (на который могут продлить их деятельность — ред.), будет зависеть непосредственно от развития ситуации на местах. Можно только надеяться на то, что этот срок будет как можно короче",- сказал Лаврентьев в интервью телеканалу "Россия-24"

Шестая встреча в Астане стран-гарантов режима перемирия в Сирии стала финальной по определению четырех зон деэскалации конфликта в Сирии. В пятницу Россия, Турция и Иран объявили о создании четырех таких зон к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, на границе Сирии с Иорданией — в провинции Дераа, а также в провинции Идлиб. Мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб будут осуществлять силы Ирана, России и Турции, а в остальных зонах этим будет заниматься российская военная полиция.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.