Российские наблюдатели уже присутствуют в зонах деэскалации Гуты и Хомса

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские наблюдатели уже присутствуют в сирийских зонах деэскалации в Восточной Гуте и Хомсе, сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"В отношении (Восточной) Гуты и Хомса можно сказать, что там уже размещены российские наблюдатели. Посты отдельные выставлены. Этот процесс будет, естественно, продолжаться и усилен", — заявил Лаврентьев в интервью телеканалу "Россия 24".

Что касается новой зоны деэскалации в провинции Идлиб, "предусматривается участие подразделений именно военной полиции либо аффилированных с ней, но не боевых подразделений со стороны Турции и Ирана", отметил Лаврентьев. При этом он уточнил, что порядок и точки их размещения "будут выработаны на экспертном уровне, в рабочем порядке в ближайшем будущем".

Шестая встреча в Астане стран-гарантов режима перемирия в Сирии стала финальной по определению четырех зон деэскалации конфликта в Сирии. В пятницу Россия, Турция и Иран объявили о создании четырех таких зон к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, на границе Сирии с Иорданией — в провинции Дераа, а также в провинции Идлиб. Мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб будут осуществлять силы Ирана, России и Турции, а в остальных зонах этим будет заниматься российская военная полиция.

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