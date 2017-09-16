Эксперт отметил важность "Астаны-6" для работы с Турцией и Ираном по Сирии

АНКАРА, 16 сен — РИА Новости, Федор Смирнов. Шестой раунд переговоров по Сирии в Астане показал, что между Россией, Турцией и Ираном сложилась положительная атмосфера и крепкая основа для совместной работы по политическому урегулированию сирийского конфликта, заявил РИА Новости глава Института энергетических рынков и политики (Анкара) Волкан Оздемир в субботу.

Шестая встреча в Астане стран-гарантов режима перемирия в Сирии стала финальной по определению четырех зон деэскалации конфликта в Сирии. В пятницу Россия, Турция и Иран объявили о создании четырех таких зон к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, на границе Сирии с Иорданией — в провинции Дераа, а также в провинции Идлиб. Мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб будут осуществлять силы Ирана, России и Турции, а в остальных зонах этим будет заниматься российская военная полиция.

"Отчетливо видно, что в рамках процесса нормализации ситуации в Сирии шестое заседание в Астане создало очень положительную атмосферу. Соглашение по Идлибу, которого удалось достичь сторонам, крайне важно. Вместе с тем, совместное формирование тремя странами планов на будущее относительно угрожающего национальной безопасности Турции кантона Африн создает еще более крепкую основу этого процесса", — сказал Оздемир.

В июле министр обороны Турции Фикри Ышык заявил, что Анкара не исключает проведения военной операции в сирийском Африне в случае угрозы ее национальной безопасности, исходящей из этого региона, который находится под контролем сил самообороны сирийских курдов.

Турция считает сирийские курдские формирования связанными с запрещенной в стране террористической Рабочей партией Курдистана (РПК).