Пункт пропуска в Дар-эль-Кабире позволил жителям получать медпомощь

ДАР-ЭЛЬ-КАБИРА (Сирия), 13 сен — РИА Новости. Пункт пропуска в Дар-эль-Кабире в зоне деэскалации в провинции Хомс позволил мирным жителям получать медицинскую помощь и около 10 тонн гуманитарных грузов еженедельно, сообщил в среду представитель центра по примирению враждующих сторон Александр Сазонов.

По его словам, гуманитарный коридор развернут в населенном пункте Дар-эль-Кабира чуть больше двух месяцев назад, в 500 метрах от него — боевики вооруженной оппозиции "Свободная сирийская армия".

"Налицо положительные изменения. В течение пяти-шести лет здесь люди не могли получить медицинскую помощь, не виделись с родными и близкими. Сейчас этот процесс сдвинулся с мертвой точки и видна положительная динамика", — сказал Сазонов.

"Свыше 10 тонн гуманитарных грузов, в основном это продукты питания, еженедельно доставляются на данном переходе. Также здесь развернуто медицинское отделение центра примирения, где оказывается помощь всем желающим", — отметил он.

По его словам, в районе была большая проблема с водой, но сейчас она решена при посредничестве РФ. "Идет восстановление электроснабжения данной зоны, оказывается гуманитарная помощь", — рассказал представитель центра.

Он сообщил, что каждую неделю на пункт пропуска приходят около десятка боевиков, чтобы сложить оружие. Сазонов отметил, что ежедневно по гуманитарному коридору проходят около 10 тысяч мирных жителей.

"Но ситуация еще очень непростая. В данный момент одна Россия занимается этой проблемой, никого больше здесь нет. Желательно, чтобы этой гуманитарной помощи было больше", — заключил представитель центра.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>