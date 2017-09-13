В окопах Дейр-эз-Зора: сирийская армия наступает на позиции ИГ*

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 13 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Подразделения обороны Дейр-эз-Зора совместно с прибывшими силами перешли в наступление на подконтрольные террористической группировке "Исламское государство"* территории в городе на Евфрате.

Корреспондент РИА Новости стал свидетелем начала наступательной операции в районе аэропорта в северном направлении города и узнал о важности операции в районе базы ВВС на востоке Дейр-эз-Зора.

Непростая задача

Наступление началось в 06:00, как и было оговорено в штабе операций накануне. Подразделения республиканской армии, военной разведки и 17-й дивизии приступили к выполнению задачи.

По дороге мимо мраморных памятников многокилометрового кладбища в направлении авиабазы, где обозначена отправная точка, все содрогалось от грохота артиллерии. Настроение поднимало тот факт, что солнце пока еще не раскалило воздух, и пот не спешит резать солью глаза. Хотя бортовой термометр показывает, что на улице уже далеко за 30 градусов.

Менее семи дней назад район городского кладбища считался самым горячим фронтом в Дейр-эз-Зоре. Ежедневно то террористы, то защитники города проводили атаки, проверяя друг друга. Но после снятия осады города 5 сентября чаша весов сил склонилась в пользу сирийской армии. В город первым делом были направленны колонны с дефицитными боеприпасами, а вместе с ними через дыры в окружении ИГ* стали поступать свежие силы с юга и запада. Но задача по освобождению города остается непростой.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Sputnik Бойцы САР вошли в Дейр-эз-Зор с юго-запада и встретились с соратниками

От принятого решения до выполнения задачи прошло менее двух суток, и аэропорт, находившийся в осаде девять месяцев, оказался деблокирован.

Именно с городского кладбища и начали прорываться правительственные силы к сослуживцам, застрявшим на аэродроме.

Кладбище само по себе занимает несколько километров территории на окраине города. Здесь на протяжении трехлетнего окружения города строили линии обороны и копали окопы, аккуратно обходя последние пристанища усопших.

Самолеты должны летать

Решив не испытывать судьбу в поисках нужной дороги к переднему краю, выпадает счастливый случай встретиться на аэродроме с командиром гарнизона авиабазы генералом Бадером Хадля.

"Очень рад, что вы не побоялись и приехали к нам. Как я могу ответить на ваш вопрос о состоянии базы? Взлетно-посадочная полоса не пострадала и готова к эксплуатации. И мы готовы и боеспособны", — гордо заявил генерал.

Командир гарнизона неподдельно радовался и улыбался, рассказывая, как его бойцы ежедневно отражали атаки ИГ*, как жили и вместе принимали решение не отступать ни на шаг ни при каких обстоятельствах.

"Несмотря на то что позавчера базу деблокировали, никто из солдат, кроме раненых, не покинул ее и продолжает нести службу по периметру", — указывая пальцем в разных направлениях, рассказывает командир.

Генерал дает понять, что прорвать осаду ИГ* — это лишь часть задачи. Важно создать кольцо безопасности вокруг аэродрома для обеспечения взлета и посадки транспортных и боевых самолетов.

Обеспечив безопасность авиатранспорта, город сможет получать десятки тонн продуктов и предметов первой необходимости ежедневно в считанные часы. По дороге колонна с грузовиками идет до города не менее 10 часов.

Город с населением больше 80 тысяч человек начал получать продукты от государства на третий день после снятия блокады. Однако нескольких сотен тонн не хватает для нормального обеспечения граждан, и в Дейр-эз-Зоре обстановка сохраняется на грани гуманитарной катастрофы.

Путь снабжения ИГ*



Место начала операции по освобождению города от террористов выбрано неслучайно. В районе Хувейджа, где после артподготовки бойцы выдвинулись вперед, находится единственный путь снабжения боевиков ИГ*, захвативших ряд кварталов самого города.

"Ты можешь посмотреть в амбразуру. До противника 50-100 метров. Но ты никого не увидишь: они все в хорошо укрепленных блиндажах под землей. Террористы за три года отлично подготовили здесь свои линии обороны и заминировали подступы к ним. Но раньше атаковали они, сейчас же пришло наше время", — рассказывает полковник республиканской гвардии.

Действительно, сопротивление террористы оказывают ожесточенное. Укрывшись от ударов авиации, боевики продолжают непрерывно вести огонь в нашем направлении. Стоит отдать должное, "республиканцы", защищая город, также построили очень надежную линию обороны, выкопав тоннели и подготовив окопы в человеческий рост на окраине Дейр-эз-Зора и в жилых кварталах.

Импровизированный штаб операции организован в недостроенном доме в 600 метрах от линии фронта.

Два генерала и их помощники, всматриваясь в бинокли, отдают распоряжения своим бойцам. Генерал Захреддин, насидевшись с рацией, периодически ныряет в траншеи, ведущие на передний край, чтобы самому оценить обстановку на месте и помочь своим офицерам при необходимости.

Держит в напряжении минометчик террористов. По всей видимости, заметив движение в нашем здании, он решает начать его обстрел. Первый снаряд ложится метрах в 10 от входа в здание, еще четыре в течение получаса обкладывают нас вокруг.

"Видишь, где мина сзади упала, возле резервуара для воды. В 2014 году я получил на этом месте ранение", — открыв заднюю дверь дома и показывая на столб пыли, сказал генерал.

Спустя несколько минут командир, по всей видимости, решает сменить тактику боя, и, собрав своих офицеров, ставит новые задачи, рисуя карту местности палкой на песке.

Тяжелые бои продолжаются уже который час, с разных направлений пулеметные очереди пролетают над штабом, где мы временно закрепились.

"Террористы понимают значение этого места, поэтому сконцентрировали здесь большие силы и средства", — объясняет сложность ситуации один из офицеров, пробывший в осаде в этой местности все девять месяцев.

Боевики ИГ* с начала года штурмовали позиции обороны Дейр-эз-Зора в Хувейдже практически ежедневно. В одной из атак было задействовано 14 заминированных машин со смертниками за рулем. Три "автомобиля смерти" попытались прорваться к нам и сегодня, но вовремя были замечены.

Начало операции по полному освобождению города от ИГ* положено. Однако дать прогноз, пусть даже самый приблизительный, не осмеливается никто. Ясно лишь одно: с террором в Дейр-эз-Зоре и в Сирии пришло время заканчивать, и чем скорее, тем лучше.

* Террористическая организация, запрещена в РФ

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