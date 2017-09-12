В Дамаске Шойгу и Асад обсудили военно-техническое сотрудничество

ДАМАСК, 12 сен — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил во вторник в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом военно-техническое сотрудничество, сообщило МО РФ.
"В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества в контексте успешных действий сирийских правительственных войск при поддержке ВКС России по завершению уничтожения террористической группировки ИГИЛ* в Сирии", — говорится в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России.