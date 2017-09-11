Шойгу призвал де Мистуру срочно нарастить объемы помощи Сирии

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу направил письмо специальному посланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре, в котором призвал срочно нарастить объемы гуманитарной помощи Сирии по линии ООН и гуманитарных организаций, сообщили в Минобороны России.

Глава российского военного ведомства акцентировал внимание на необходимости дополнительных усилий международного сообщества по оказанию помощи сирийскому населению, включая самое активное участие в восстановлении разрушенных домов, школ, больниц, объектов инфраструктуры.

"В документе отмечается, что правительственными войсками при поддержке ВКС России освобождена от террористов значительная территория Сирии. Созданы условия для восстановления мирной жизни. Однако, подчеркивает Сергей Шойгу, не все сирийцы могут быстро вернуться в свои дома. Действиями террористов многие населенные пункты разрушены. В руинах тысячи жилых домов, школ и медицинских учреждений, объектов социальной инфраструктуры", — рассказали в военном ведомстве.

Российская сторона непрерывно оказывает гуманитарную и медицинскую помощь, занимается разминированием освобожденных территорий, решает множество смежных вопросов восстановления мирной жизни. Поэтому для скорейшего возвращения в свои дома сотен тысяч беженцев, говорится в письме Сергея Шойгу, Сирии необходима консолидация усилий всего международного сообщества.

На официальном сайте МО РФ опубликован список сирийских населенных пунктов, наиболее нуждающихся в оказании помощи населению и восстановлении разрушенного террористами жилья, который будет ежедневно обновляться Российским центром примирения враждующих сторон в Сирии.

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