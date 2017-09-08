Шойгу призвал МККК срочно увеличить объемы гуманитарной помощи Сирии

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу призвал Международный комитет Красного креста срочно увеличить объемы гуманитарной помощи Сирии и принять самое активное участие в восстановлении инфраструктуры страны.

Как сообщили в Минобороны России, в пятницу начальник главного управления международного военного сотрудничества ведомства Александр Кшимовский передал директору управления по оперативной деятельности Международного комитета Красного креста Доминику Штилхарту обращение Шойгу к главе МККК Петеру Мауреру.

"Сергей Шойгу призвал МККК срочно нарастить объемы гуманитарной помощи, принять самое активное участие в восстановлении разрушенных домов, школ, больниц, объектов инфраструктуры и предпринять все усилия по всестороннему содействию сирийскому народу", — пояснили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что "в документе отмечается, что с созданием зон деэскалации в Сирии обстановка в стране значительно улучшилась, начали функционировать комитеты национального примирения, которые уже сегодня создали условия для налаживания мирной жизни".

"В то же время террористами разрушены тысячи жилых домов, школ, медучреждений, заводов, объектов жизнеобеспечения", — подчеркивается в обращении.

Шойгу считает, что срочные меры по оказанию гуманитарной помощи народу Сирии "будут реально способствовать скорейшему восстановлению мирной жизни в стране, снижению страданий ее граждан и созданию условий для возвращения сотен тысяч сирийских беженцев в свои дома".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>