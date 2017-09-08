Шойгу призвал МККК срочно увеличить объемы гуманитарной помощи Сирии

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу призвал Международный комитет Красного креста срочно увеличить объемы гуманитарной помощи Сирии и принять самое активное участие в восстановлении инфраструктуры страны.
Как сообщили в Минобороны России, в пятницу начальник главного управления международного военного сотрудничества ведомства Александр Кшимовский передал директору управления по оперативной деятельности Международного комитета Красного креста Доминику Штилхарту обращение Шойгу к главе МККК Петеру Мауреру.
"Сергей Шойгу призвал МККК срочно нарастить объемы гуманитарной помощи, принять самое активное участие в восстановлении разрушенных домов, школ, больниц, объектов инфраструктуры и предпринять все усилия по всестороннему содействию сирийскому народу", — пояснили в Минобороны.
"В то же время террористами разрушены тысячи жилых домов, школ, медучреждений, заводов, объектов жизнеобеспечения", — подчеркивается в обращении.
Шойгу считает, что срочные меры по оказанию гуманитарной помощи народу Сирии "будут реально способствовать скорейшему восстановлению мирной жизни в стране, снижению страданий ее граждан и созданию условий для возвращения сотен тысяч сирийских беженцев в свои дома".
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