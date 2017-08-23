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Война в Сирии
Война в Сирии

Гражданская война в Сирии фактически закончена, заявил Шойгу

17:1623.08.2017
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© Фото : предоставлено Минобороны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу на полях форума АРМИЯ-2017. 23 августа 2017Министр обороны России Сергей Шойгу на полях форума АРМИЯ-2017. 23 августа 2017
© Фото : предоставлено Минобороны России

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Гражданская война в Сирии фактически закончилась, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим ливанским коллегой Якубом Ас-Саррафом в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на международном военно-техническом форуме Армия-2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Шойгу осмотрел экспозицию "Калашникова" на форуме "Армия-2017"

По его словам, добиться такого результата, позволяющего сконцентрироваться на борьбе с террористической угрозой, помогло отделение умеренной оппозиции и введение зон деэскалации в стране.

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что западные страны также могли бы последовать этому примеру. "И мы, и вы понимаем, что перемещение из одной страны в другую террористов не может продолжаться бесконечно. Хотелось бы, что это поняли и наши западные партнеры, и, в конце концов, отделили умеренную оппозицию от террористов и прекратили оказание помощи всем подряд", — заявил Шойгу.

Министр рассказал, что некоторые подразделения, воюющие с террористами в Ливане, проводят операции против боевиков и на территории Сирии. При этом одна из зон деэскалации расположена возле государственной границы двух стран. В связи с этим у Москвы и Бейрута есть большое количество тем, которые требуют обсуждения, подчеркнул Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Шойгу во время визита в Манилу может встретиться с Дутерте

Официальный представитель ливанской делегации сообщил РИА Новости, что на встрече Шойгу и Ас-Саррафа главы оборонных ведомств затронули также тему помощи российской стороны в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*. "Да, этот вопрос поднимался как раз на совещании между двумя министрами. Но этот вопрос будет разрешен только на последующих переговорах, не сейчас", — рассказал он.

На поддержку России в борьбе с террористами рассчитывают и в Мали. Об этом заявил министр обороны страны Тиена Кулибали, который также высоко оценил заслуги РФ в противостоянии террористической угрозе.

"Россия является чемпионом мира в борьбе с терроризмом", — сказал он, напомнив, что пять стран Сахеля — Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Чад организовали для этой цели собственный объединенный контингент. Кулибали также добавил, что надеется на то, что Москва также приложит более серьезные усилия в борьбе с боевиками в Мали и в зоне Сахеля.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и уполномоченный по вопросам национальной обороны, делам ветеранов и жертв войны Чад Бишар Иса Джадалла подписали соглашение о военном сотрудничестве на МВТФ Армии-2017
© Фото : Минобороны РФ
РФ и Чад подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве

В вторник в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2017" Сергей Шойгу призвал военное сообщество к обмену опытом и объединению для борьбы с международным терроризмом, который, по его словам, превратился в хорошо организованную и вооруженную силу.

"Сегодняшнее лицо терроризма совершенно иное — это хорошо подготовленные, обученные вооружение формирования. Это не отдельные бандиты, не отдельные группировки, это серьезная международная угроза", — подчеркнул глава российского оборонного ведомства на встрече со своим коллегой из Нигера Каллой Мутари.

Шойгу напомнил также, что террористы прибывают в страны, в которых они рассчитывают сменить власть. " Мы не раз говорили и не устаем повторять, что те боевики, которые сегодня воюют в Сирии, Афганистане и Ливии, вернутся в свои дома, в свои страны", — заявил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
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Война с терроризмом в Сирии

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