Россия в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки два нарушения

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки два нарушения режима прекращения огня, турецкие — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано два случая стрельбы в провинции Алеппо. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения в провинциях Дамаск – одно, Хама – одно, Хомс – два", — говорится в сообщении.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГ*.

Отмечается, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2207. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 229.

В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция, в населенные пункты Хама и Суран провинции Хама местному населению доставлено 2,1 тонны продовольственных наборов и медикаментов.

По линии ООН проведена одна гуманитарная акция: в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлена 21 тонна продуктов питания.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.

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