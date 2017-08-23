Запад должен отделить сирийскую оппозицию от террористов, заявил Шойгу

КУБИНКА (Московская область), 23 авг — РИА Новости. Западные партнеры должны понять, что перемещение террористов из одной страны в другую не может продолжаться бесконечно, хотелось бы, чтобы Запад отделил умеренную оппозицию от террористов и прекратил оказание помощи всем подряд, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Ливана Якубом Ас-Саррафом в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2017".

"И мы, и вы понимаем, что перемещение из одной страны в другую террористов не может продолжаться бесконечно. Хотелось бы, что это поняли и наши западные партнеры, и, в конце концов, отделили умеренную оппозицию от террористов и прекратили оказание помощи всем подряд", — сказал российский министр на встрече.

Он привел в пример Сирию, где отделение умеренной оппозиции от террористов и введение зон деэскалации позволило прекратить гражданскую войну и сконцентрироваться на борьбе с терроризмом.

По мнению Шойгу, у РФ и Ливана есть много общих тем для обсуждения.

"Тем более, что одна из зон деэскалации находится в непосредственной близости у границы, и часть подразделений, которые воют с террористами в вашей стране, они участвуют в борьбе с терроризмом и на территории Сирии", — заключил глава российского военного ведомства.

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