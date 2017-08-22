В Казахстане назвали возможные даты встречи по Сирии в Астане

АСТАНА, 22 авг — РИА Новости. Встреча по Сирии в Астане может пройти в середине сентября, сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Страны-гаранты режима перемирия, а именно Россия, Иран и Турция, намерены провести до конца августа техническую встречу на уровне экспертов, во время которой будут определены повестка дня и точные сроки очередной встречи в рамках астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии. В предварительном плане речь может идти о середине сентября", — сказал Абдрахманов журналистам.

По его словам, техническая встреча пройдёт не в Астане, место ее проведения определят страны-гаранты.

Пятая международная встреча по урегулированию кризиса в Сирии, на которой обсуждались параметры будущих зон деэскалации, состоялась в Астане 4-5 июля.

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