МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Интенсивность вылетов ВКС РФ в Сирии увеличена до 60-70 в сутки для уничтожения окруженных и пытающихся отойти в направлении Дейр-эз-Зора террористов, заявил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Для уничтожения окруженных и пытающихся отойти в направлении Дейр-эз-Зора террористов интенсивность применения российской авиации увеличена до 60-70 боевых вылетов в сутки. ВКС России в круглосуточном режиме осуществляют воздушную разведку, выявление и уничтожение бронетехники игиловцев*, пикапов с тяжелым вооружением и автомобильных колонн с боеприпасами", — сказал он.