Сирийские войска взяли пункт Эс-Сухне и ведут наступление на Дейр-эз-Зор

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сирийские войска овладели стратегически важным населенным пунктом Эс-Сухне и без остановок развивают наступление на Дейр-эз-Зор, заявил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, в результате действий сирийской армии освобождены города Эль-Ком, Бир-Кдем, нефтяное поле Мембиджа, продолжается наступление на Эт-Тейбе, создавая еще одно кольцо окружения.

"Группировка правительственных войск, действующая к востоку от Пальмиры, овладела стратегически важным населенным пунктом Эс-Сухне и без остановок развивает наступление на Дейр-эз-Зор", — сказал Рудской.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>