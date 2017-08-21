Сирийские войска и ВКС наступают на Дейр-эз-Зор по трем направлениям

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сирийские войска при поддержке ВКС России наступают на Дейр-эз-Зор с трех направлений, плацдарм вокруг этого города — последний оплот террористов в стране, заявил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"В настоящее время сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС стремительно развивают наступление на Дейр-эз-Зор с трех направлений. Плацдарм вокруг этого города является последним оплотом террористов на сирийской земле", — сказал Рудской.

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