ВКС уничтожили около 800 террористов в Сирии за последний месяц

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ВКС России в августе в Сирии выполнили 990 боевых вылетов, нанесено 2518 авиаударов, уничтожено до 800 террористов, заявил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Всего в августе авиацией ВКС России выполнено 990 боевых вылетов. По командным пунктам, позициям, складам, перевалочным базам и лагерям боевиков нанесено 2518 авиационных ударов. Уничтожено 40 единиц бронетехники, 106 автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и до 800 террористов", — сказал он.

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