Иракская армия установила контроль над дорогой из Мосула в Талль-Афар

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Иракская армия и ополчение установили контроль над дорогой из Мосула в Талль-Афар, где началась операция против ИГ* (запрещена в РФ), сообщило ополчение на своем сайте.

Талль-Афар является последним крупным оплотом ИГ* на границе Ирака с Сирией к западу от ранее освобожденного Мосула.

"Силы установили контроль над дорогой, связывающей Мосул и Талль-Афар на западе провинции Найнава", — сообщило ополчение.

В ополчении отметили, что также под контроль взят стратегически важный район Аль-Мухлябия между двумя городами.

Ранее иракские военные и шиитские ополченцы освободили ряд деревень рядом с Талль-Афаром, а также захватили сеть подземных туннелей, которые террористы используют в качестве укрытия.

Операция в Талль-Афаре началась в воскресенье по приказу главы правительства страны Хайдера аль-Абади.

*Запрещенная в России террористическая организация

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