МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Иракская армия и ополчение установили контроль над дорогой из Мосула в Талль-Афар, где началась операция против ИГ* (запрещена в РФ), сообщило ополчение на своем сайте.
Талль-Афар является последним крупным оплотом ИГ* на границе Ирака с Сирией к западу от ранее освобожденного Мосула.
В ополчении отметили, что также под контроль взят стратегически важный район Аль-Мухлябия между двумя городами.
Ранее иракские военные и шиитские ополченцы освободили ряд деревень рядом с Талль-Афаром, а также захватили сеть подземных туннелей, которые террористы используют в качестве укрытия.
Операция в Талль-Афаре началась в воскресенье по приказу главы правительства страны Хайдера аль-Абади.
*Запрещенная в России террористическая организация
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>