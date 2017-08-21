В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — два, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы произошло в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
По данным МО РФ, за сутки подписано пять соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боев, число присоединившихся увеличилось до 2207. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения огня с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и равно 229.
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