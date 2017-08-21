В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — два, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – одно, Латакия – три, Дамаск – одно. Турецкой частью представительства зафиксированы два нарушения в провинциях Алеппо – одно, Хомс – одно", — говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы произошло в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Как сообщает Минобороны РФ, в течение дня центром по примирению враждующих сторон в Сирии гумакции не проводились. Согласно тексту бюллетеня, по линии ООН проведена одна гуманитарная акция — в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлена 21 тонна продуктов питания.

По данным МО РФ, за сутки подписано пять соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боев, число присоединившихся увеличилось до 2207. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения огня с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и равно 229.

* Запрещенная в России террористическая организация

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