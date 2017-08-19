В Госдуме сомневаются, что США просто уйдут из Сирии после разгрома ИГ*

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. США, скорее всего, будут выторговать некоторые преференции для себя после разгрома террористической организации "Исламское государство"*, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила о том, что США не намерены оставаться в Сирии после разгрома группировки "Исламское государство"*.

"Я думаю, что после разгрома ИГ*, конечно, они будут пытаться выторговать… некоторые для себя дивиденды в части того, что с учетом их вклада, который, на мой взгляд, минимальный в борьбе с ИГ*, выторговать некоторые преференции для своего государства", — заявил Швыткин РИА Новости.

Депутат считает, что террористическая группировка – "инструмент в руках США для достижения геополитических целей, в том числе и в Сирии". Кроме того, по его словам, интересы США заключаются в том, чтобы обеспечить свое влияние в этом регионе и при этом как можно больше минимизировать влияние России.

"США никто и не звал бороться с ИГ*. Самое главное, что никаких договоренностей с законно избранным правительством в Сирии и с законно избранным президентом в лице Асада нет… Это прямое нарушение всех международных прав я лично расцениваю как агрессию в отношении суверенного государства в лице САР", — подытожил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России