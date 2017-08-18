США не планируют оставаться в Сирии после разгрома ИГ*, заявили в госдепе

ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. США не намерены оставаться в Сирии после разгрома группировки "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ и ряде стран), заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Наша цель – победить ИГ* и не делать ничего, кроме этого. Мы хотим, чтобы Сирией управляли сирийцы, ни США, ни другие силы, а сирийцы", — заявила она на брифинге.

"Это не наш план (остаться в Сирии – ред.). Наш план – разбить ИГ*", — добавила она.

Таким образом Науэрт прокомментировала заявление официального представителя "Сирийских демократических сил" (SDF) Таляля Село, который сообщил агентству Рейтер , что военные США планируют остаться в северной части Сирии после победы над ИГ*.

По его словам, SDF полагает, что у США есть "стратегический интерес" в том, чтобы остаться в стране после победы над ИГ*. "У них есть программная стратегия на десятилетия вперед. Будут военные, экономические и политические соглашения в долгосрочной перспективе между руководством северных областей (Сирии) … и администрацией США", — сказал он.

Костяк и руководство "Сирийских демократических сил" составляют сирийские курды, которых поддерживают США и их союзники.

*Запрещенная в России террористическая организация

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