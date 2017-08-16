ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. США считают, что отношения с РФ можно строить на основе перемирия в Сирии, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Одна из областей, где мы очень хорошо сотрудничаем, — это одна из частей Сирии, где 5-6 недель назад было провозглашено прекращение огня… Мы берем этот момент и начинаем строить на его основе", — сказала Науэрт на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне.

По ее словам, перемирие соблюдается, гуманитарная помощь поступает жителям Сирии.

"Мы две ядерные державы. Две ядерные державы не могут существовать в мире без каких-то отношений", — сказала Науэрт. По ее словам, США заинтересованы в поиске областей сотрудничества с Россией.

"Но там, где наши интересы не совпадают, мы продолжим жестко продвигать американские интересы и задачи в области безопасности", — заключила Науэрт.

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