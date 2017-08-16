Пентагон заявил, что никогда не поставлял химоружие сирийской оппозиции

ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Минобороны США никогда не поставляло химические боеприпасы сирийской оппозиции, заявили РИА Новости в ведомстве.

"Помощь министерства обороны (США) проверенным группам сирийской оппозиции ограничивается теми группами, которые борются с ИГ*. В эту помощь ни сейчас, ни когда-либо не входили химические вещества, которые вы описали", — заявил пресс-службы Пентагона.

Ранее замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что отравляющие вещества, которые были найдены в оставленных боевиками складах с оружием в Алеппо и в восточном Дамаске, были произведены компаниями из США и Великобритании. Представители компаний уже опровергли свою причастность к поставкам боеприпасов в Сирию.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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