В Британии и США отрицают передачу химоружия сирийским боевикам

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Британская фирма Chemring Defence не поставляла отравляющих веществ сирийской вооруженной оппозиции и террористам ИГ*, заявил РИА Новости представитель компании, комментируя утверждение МИД САР о том, что на складах боевиков нашли химоружие из Великобритании и США.

"Компания Chemring Defence не производит химическое оружие или компоненты, которые могут быть использованы в чем-либо подобном", — уточнил он.

Со схожим заявлением выступили и представители американской NonLethal Technologies, которую Дамаск также обвинил в поставках химоружия боевикам. В фирме заявили, что непричастны к передаче отравляющих веществ террористическим группировкам.

Американский и британский след

Замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад ранее заявил, что отравляющие вещества, найденные на складах боевиков ИГ*, были произведены американскими и британскими компаниями Federal Laboratories, Cherming Defence UK и NonLethal Technologies.

По его словам, обнаруженные спецсредства представляют собой ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, снаряженные токсинами CS и CN. Боеприпасы найдены на складах террористов в Алеппо и в освобожденных районах восточного пригорода Дамаска.

"Обнаруженные химические боеприпасы, показанные на слайде, были произведены компанией "Federal Laboratories" на территории США… А отравляющие средства произведены компаниями "Cherming Defence UK" (Великобритания) и "NonLethal Technologies" (США)", — сказал Микдад на пресс-конференции в Дамаске.

Замминистра напомнил, что пятая статья Конвенции о запрещении химического оружия не разрешает применять подобные отравляющие вещества для ведения войны. Это значит, считает Микдад, что Вашингтон и Лондон нарушают закон и "оказывают всяческую поддержку террористическим организациям, действующим на территории Сирии".

"За гранью понимания"

Заявление Дамаска прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Вот вам и вся приверженность международному праву и торжество демократии. Прикрываясь фотографиями убитых детей, поставлять террористам отравляющие вещества — за гранью понимания", — написала она на своей странице в Facebook.

Инцидент в Хан-Шейхуне

Ранее в Дамаске сообщили, что в САР скоро прибудет делегация Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совместного механизма расследований ООН. Специалисты займутся расследованием обстоятельств химической атаки, произошедшей 4 апреля в городе Хан-Шейхун. Замглавы МИД Фейсал Микдад пообещал оказать содействие делегации ОЗХО и предоставить экспертам все необходимые материалы для выяснения обстоятельств инцидента.

В Хан-Шейхуне, по утверждениям сирийской оппозиции, погибли 80 человек, пострадали более 200. В использовании отравляющих веществ противники Асада обвинили сирийскую армию.

Официальный Дамаск отверг обвинения и возложил ответственность за произошедшее на боевиков. В сирийском правительстве вновь указали, что арсенал химоружия был вывезен из страны под контролем ОЗХО и сейчас на вооружении сирийских войск нет отравляющих веществ.

Еще до начала расследования химатаки в Хан-Шейхуне президент США Дональд Трамп принял решение о нанесении ракетного удара по военной базе сирийских ВВС Шайрат. По мнению американских военных, именно оттуда вылетали самолеты, участвовавшие в бомбардировке поселка в провинции Идлиб боеприпасами, снаряженными токсичными веществами.

Акт агрессии

В интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад назвал химатаку провокацией для оправдания американского удара по авиабазе. По его словам, заявленное время атаки (6-6:30 утра) не позволяет говорить о возможном участии в ней сирийских вооруженных сил, поскольку на тот момент правительственные ВС не предпринимали никаких наступательных действий.

В МИД России вооруженную акцию Вашингтона назвали "актом агрессии" и указали на то, что удар сыграл на руку террористам.

"В этом контексте возникает резонный вопрос, планирует ли Вашингтон перейти к реальному сотрудничеству с нами в противодействии терроризму, в том числе в Сирии? Недавний ракетный удар США по авиабазе сирийских правительственных войск "Шайрат", представляющий собой акт агрессии против суверенного государства в нарушение международного права, скорее, ведет к усилению террористов", — говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД, опубликованном в преддверии апрельского визита госсекретаря США в Москву.

Опровержение от Пентагона

В конце июля немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники в сирийской оппозиции и западных разведслужбах обвинила Дамаск в применении химоружия. По утверждениям журналистов, в июле сирийские ВС использовали боеприпасы с хлором в районе города Гута, а также неподалеку от населенного пункта Эйн Тарма в окрестностях столицы САР. По утверждениям источника, жертвами атак стали девять человек.

В Дамаске эти сообщения назвали лживыми и сфабрикованными. Информацию немецких СМИ опровергли и в Пентагоне. Глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что ему неизвестно о случаях применения химического оружия в июле.

"Асад получил в апреле сигнал, что будут последствия, если использовать химическое оружие против своих собственных граждан. Время прошло, и он не использовал его с того времени", — сказал Данфорд на пресс-конференции.

В Вашингтоне регулярно обвиняют сирийское правительство в применении химоружия. Так, в июне пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором утверждалось, что Дамаск якобы планирует "новую химатаку". США предупредили сирийское правительство о возможных "серьезных последствиях" подобной акции. В Дамаске сочли, что заявление указывает на то, что антитеррористическая коалиция вместе с вооруженной оппозицией готовит новую провокацию против властей САР и сирийской армии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.