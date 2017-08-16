ООН изучает сообщения о поставке Британией и США химоружия боевикам в Сирии

ООН, 16 авг — РИА Новости. В ООН заявили, что изучают любые заявления о применении химических веществ, однако пока не комментируют обвинения со стороны Сирии о поставках США и Великобританией химоружия боевикам, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Структуры ООН пытаются изучить заявления о токсичных веществах, когда бы они не поступили, но пока никаких заявлений нет", — сообщил Хак.

Ранее замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад на пресс-конференции в Дамаске заявил, что отравляющие вещества, которые были найдены в оставленных боевиками складах с оружием, свидетельствуют о том, что они были доставлены террористам в Сирии из США и Великобритании. По словам Микдада, "обнаруженные химические боеприпасы…были произведены компанией "Federal Laboratories" на территории США… А отравляющие средства произведены компаниями "Chemring Defence UK" (Великобритания) и "NonLethal Technologies" (США)". По словам замминистра, отравляющие вещества были обнаружены на складах боевиков как в Алеппо, так и в освобожденных районах в восточном пригороде Дамаска.

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