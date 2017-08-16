Источник сообщил об укреплении позиций "Джебхат ан-Нусры"* в Сирии

ЖЕНЕВА, 16 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия отмечает активную перегруппировку сил и укрепление позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в Сирии, которая пытается взять под контроль основные пограничные переходы с Турцией, заявил РИА Новости российский военно-дипломатический источник в целевых группах МГПС в Женеве.

"В последнее время отмечается активная перегруппировка сил "Джебхат ан-Нусры", а также перетекание ряда радикальных элементов из вооружённой оппозиции в данную террористическую организацию. Это угрожает общей обстановке в Сирии, так как усиливает позиции террористов. Они ведут активные действия по установлению контроля за источниками финансирования и пытаются взять под контроль основные пограничные переходы с Турцией", — сообщил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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