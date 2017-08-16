Сирия обвинила США и Британию в поставках отравляющих веществ террористам

ДАМАСК, 16 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Отравляющие вещества, которые были найдены в оставленных боевиками складах с оружием, свидетельствуют о том, что они были доставлены террористам в Сирии из США и Великобритании, заявил замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад на пресс-конференции в Дамаске.
По словам замминистра, отравляющие вещества были обнаружены на складах боевиков как в Алеппо, так и в освобожденных районах в восточном пригороде Дамаска.
Микдад отметил, что, в соответствии со статьей 5 Конвенции о запрещении химического оружия, применение отравляющих средств раздражающего действия разрешается только в целях борьбы с беспорядками, в качестве средств ведения войны их использовать запрещено.
"Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что США и Великобритания, а также их союзники в регионе, нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, оказывают всяческую поддержку террористическим организациям, действующим на территории Сирии. Ими осуществляются поставки боевикам не только обычного вооружения, но и запрещенных отравляющих средств",- добавил Микдад.
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