В Сирии ликвидировали группу террористов из Саудовской Аравии и Кувейта

ДАМАСК, 16 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы правительственных сил Сирии в ходе столкновений с отрядами террористической группировки "Исламское государство"* в Дейр-эз-Зор ликвидировали группу боевиков, среди которых были наемники из Саудовской Аравии и Кувейта, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, бои завязались в районах Аль-Хувейка, Ар-Рашидия и близ авиабазы.

Самолеты сирийских ВВС поддержали гарнизон осажденного террористами Дейр-эз-Зора с воздуха, нанеся интенсивные удары по огневым позициям и местам скопления ИГ* в Ар-Рашидии, Панораме, Аль-Мавариде и Аль-Хувейке.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой.

Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжает держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.