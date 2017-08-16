В Сирии ликвидировали группу террористов из Саудовской Аравии и Кувейта

ДАМАСК, 16 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы правительственных сил Сирии в ходе столкновений с отрядами террористической группировки "Исламское государство"* в Дейр-эз-Зор ликвидировали группу боевиков, среди которых были наемники из Саудовской Аравии и Кувейта, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Самолеты сирийских ВВС поддержали гарнизон осажденного террористами Дейр-эз-Зора с воздуха, нанеся интенсивные удары по огневым позициям и местам скопления ИГ* в Ар-Рашидии, Панораме, Аль-Мавариде и Аль-Хувейке.
Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой.
*Террористическая организация, запрещена в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>