Боевики утверждают, что сбили МиГ сирийских ВВС

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. В Сирии боевики оппозиционных группировок заявили, что сбили самолет правительственных ВВС, передает агентство Рейтер.

Инцидент произошел во вторник на границе с Иорданией, на востоке провинции Эс-Сувейда. Согласно заявлению лидера одной из группировок, связанных с так называемой "Свободной сирийской армией", истребитель МиГ был сбит из зенитных орудий.

Пилот попал в плен, о его состоянии не сообщается. Другие подробности происшествия не приводятся.

В минувший четверг сирийская армия восстановила контроль над пропускными пунктами и пограничными постами в провинции Эс-Сувейда. Сообщалось, что правительственные войска обезопасили не менее 30 километров вдоль границы с Иорданией.