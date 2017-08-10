Сирийская армия отвоевала у ИГ* новые территории

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Армия Сирии отвоевала у террористов "Исламского государства*" (запрещено в РФ) около 1,3 тысячи квадратных километров территории в южной провинции Эс-Сувейда и обезопасила не менее 30 километров вдоль границы с Иорданией, сообщило национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

"Армейские части при поддержке союзных сил добились больших успехов в районе Эз-Заф на востоке провинции Сувейда и установили контроль над 1300 кв км и рядом высот", — сообщил военный источник.

Агентство не уточняет, за какое время были освобождены эти территории.

Он добавил, что террористы ИГ* понесли большие потери и утратили контроль над как минимум пятью районам, а также "всеми постами на границе с Иорданией на протяжении более чем 30 километров".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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