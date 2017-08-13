Путь на Дэйр-эз-Зор: сирийская армия при поддержке ВКС освободила Ас-Сухне

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Сирийские войска при поддержке отрядов ополчения и российских Воздушно-космических сил полностью взяли под контроль крупнейший оплот террористов "Исламского государства"* в провинции Хомс — город Ас-Сухне. Это открывает правительственным силам возможность наступления на Дейр-эз-Зор, который боевики уже более трех лет держат в осаде.
Ас-Сухне расположен в Сирийской пустыне, в 70 километрах у северо-востоку от Пальмиры. До войны в городе жили примерно 15 тысяч человек. Это единственный крупный населенный пункт на востоке провинции Хомс, он занимает стратегически важное положение у трассы, связывающей Дейр-эз-Зор и Пальмиру.
Ключ к победе
Взятие под контроль Ас-Сухне открывает правительственным силам возможности для наступления на Дейр-эз-Зор, который с 2014 осаждают террористы, отмечает российское Минобороны.
Глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу назвал Дейр-эз-Зор ключевой точкой на карте Сирии, освобождение которой станет определяющим в борьбе с ИГ*.
"Сегодня можем говорить о том, что все нацелены, настроены на борьбу с ИГИЛ. Сегодня есть такие ключевые точки, каковой является Дейр-эз-Зор, я бы даже сказал, в первую очередь Дейр-эз-Зор. Там идет сопротивление уже не один год… Это такая основная точка на Евфрате, которая будет во многом, если не во всем, говорить о завершении борьбы с ИГИЛ*", — сказал министр в эфире телеканала "Россия-24".
Несмотря на регулярные атаки террористов, военные в Дейр-эз-Зоре продолжают обороняться и время от времени предпринимают контратаки. Продовольствие и боеприпасы гарнизон и мирные жители получают только с воздуха — вертолеты прилетают из соседней провинции Эль-Хасаке.
Десант в тыл ИГ*
Кроме того, сирийские войска продвинулись на двенадцать километров к юго-востоку от Ракки и освободили деревню Бир ар-Рахум. Там военным удалось ликвидировать большое количество террористов и уничтожить военную технику — три танка, 13 вооруженных пулеметами машин, семь заминированных автомобилей, а также захватить еще два танка и несколько артиллерийских установок.
"Великий рассвет" продолжается
На этой неделе, как сообщало сирийское национальное агентство САНА, правительственные силы также освободили от террористов примерно сто квадратных километров территории в провинции Сувейда. Это стало частью начавшегося в июле второго этапа операции "Аль-Фаджр аль-Кубра" ("Великий рассвет" — араб.).
В ходе первого этапа этой операции сирийской армии удалось освободить тысячи квадратных километров пустыни, выбить террористов ИГ* с ряда ключевых нефтяных и газовых полей в провинции Хомс, вернуть контроль над фосфатным заводом под Пальмирой, а также восстановить контроль над участком сирийско-иракской границы и соединиться с иракскими войсками недалеко от населенного пункта Абу-Кемаль.
Как отмечал глава российского Минобороны Сергей Шойгу, за последние два месяца территория, освобожденная Сирийской арабской армией при поддержке российских ВКС, увеличилась в два с половиной раза.
* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.