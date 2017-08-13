Путь на Дэйр-эз-Зор: сирийская армия при поддержке ВКС освободила Ас-Сухне

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Сирийские войска при поддержке отрядов ополчения и российских Воздушно-космических сил полностью взяли под контроль крупнейший оплот террористов "Исламского государства"* в провинции Хомс — город Ас-Сухне. Это открывает правительственным силам возможность наступления на Дейр-эз-Зор, который боевики уже более трех лет держат в осаде.

Сирийская армия полностью окружила Ас-Сухне в конце прошлой недели. В результате упорных боев к 10 августа ей удалось занять стратегически важные высоты и заблокировать город. К трем часам в ночь на воскресенье сирийские военные выбили боевиков из северных и западных кварталов, а к семи утра освободили центральную и южную части и полностью взяли город под контроль.

Ас-Сухне расположен в Сирийской пустыне, в 70 километрах у северо-востоку от Пальмиры. До войны в городе жили примерно 15 тысяч человек. Это единственный крупный населенный пункт на востоке провинции Хомс, он занимает стратегически важное положение у трассы, связывающей Дейр-эз-Зор и Пальмиру.

Ключ к победе

Террористы ИГ* рассматривали Ас-Сухне как плацдарм для действий на западе и юго-западе Сирии. После нескольких неудачных попыток 13 мая 2015 года им наконец удалось захватить город. Сирийская армия вынуждена была отступить, потеряв 70 человек. Сразу после захвата террористы устроили публичную казнь 26 мирных жителей.

Взятие под контроль Ас-Сухне открывает правительственным силам возможности для наступления на Дейр-эз-Зор, который с 2014 осаждают террористы, отмечает российское Минобороны.

Глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу назвал Дейр-эз-Зор ключевой точкой на карте Сирии, освобождение которой станет определяющим в борьбе с ИГ*.

"Сегодня можем говорить о том, что все нацелены, настроены на борьбу с ИГИЛ. Сегодня есть такие ключевые точки, каковой является Дейр-эз-Зор, я бы даже сказал, в первую очередь Дейр-эз-Зор. Там идет сопротивление уже не один год… Это такая основная точка на Евфрате, которая будет во многом, если не во всем, говорить о завершении борьбы с ИГИЛ*", — сказал министр в эфире телеканала "Россия-24".

Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него с 2014 года находятся в полном окружении террористов. Несколько месяцев назад боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между гарнизоном правительственных войск в городе и авиабазой.

Несмотря на регулярные атаки террористов, военные в Дейр-эз-Зоре продолжают обороняться и время от времени предпринимают контратаки. Продовольствие и боеприпасы гарнизон и мирные жители получают только с воздуха — вертолеты прилетают из соседней провинции Эль-Хасаке.

Десант в тыл ИГ*

Накануне сирийским военным удалась еще одна операция — в ночь на 12 августа отряд правительственных сил успешно десантировался в тыл ИГ*, в двадцати километрах к югу от поселения Аль-Кадир в провинции Ракка. Бойцам удалось продвинулись вглубь контролируемой боевиками территории еще на двадцать один километр и освободить поселения Хурбет Мекман и Аль-Кадир.

Кроме того, сирийские войска продвинулись на двенадцать километров к юго-востоку от Ракки и освободили деревню Бир ар-Рахум. Там военным удалось ликвидировать большое количество террористов и уничтожить военную технику — три танка, 13 вооруженных пулеметами машин, семь заминированных автомобилей, а также захватить еще два танка и несколько артиллерийских установок.

"Великий рассвет" продолжается

На этой неделе, как сообщало сирийское национальное агентство САНА, правительственные силы также освободили от террористов примерно сто квадратных километров территории в провинции Сувейда. Это стало частью начавшегося в июле второго этапа операции "Аль-Фаджр аль-Кубра" ("Великий рассвет" — араб.).

Наступление на позиции ИГ* началось со стороны военного аэродрома Ас-Син в провинции Дамаск и продолжилось в направлении Сувейды.

В ходе первого этапа этой операции сирийской армии удалось освободить тысячи квадратных километров пустыни, выбить террористов ИГ* с ряда ключевых нефтяных и газовых полей в провинции Хомс, вернуть контроль над фосфатным заводом под Пальмирой, а также восстановить контроль над участком сирийско-иракской границы и соединиться с иракскими войсками недалеко от населенного пункта Абу-Кемаль.

Как отмечал глава российского Минобороны Сергей Шойгу, за последние два месяца территория, освобожденная Сирийской арабской армией при поддержке российских ВКС, увеличилась в два с половиной раза.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.