Шойгу призвал активнее доставлять гумпомощь в зоны деэскалации в Сирии

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Зоны деэскалации в Сирии открыты для гуманитарной помощи, необходима поддержка международных организаций, заявил в воскресенье в эфире телеканала "Россия 24" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Сегодня мало кто говорит о доступе гуманитарной помощи (в зонах деэскалации в САР — ред). Поэтому мы сами говорим: "Везите (гуманитарную помощь — ред.) в зоны деэскалации — там все открыто". Конечно же, нужна поддержка гуманитарных организаций, Организации Объединенных Наций. Дальше пойдёт восстановление, возвращение беженцев в свои дома", — сказал он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

В Астане в июле прошел пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации. Основным результатом предыдущих четырех раундов стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. На сегодняшний день созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией.

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