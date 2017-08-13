Шойгу назвал Дейр-эз-Зор одной из ключевых точек для победы над ИГ*

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу назвал сирийский Дейр-эз-Зор, блокированный террористами запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, ключевой точкой на карте Сирии, освобождение которой станет определяющим в борьбе с ИГ*.

"Сегодня можем говорить о том, что все нацелены, настроены на борьбу с ИГИЛ. Сегодня есть такие ключевые точки, каковой является Дейр-эз-Зор, я бы даже сказал, в первую очередь Дейр-эз-Зор. Там идет сопротивление уже не один год … Это такая основная точка на Евфрате, которая будет во многом, если не во всем, говорить о завершении борьбы с ИГИЛ*", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24"

Под контролем правительственных войск около половины Дейр-эз-Зора. Боевики держат в окружении более трех лет как военных, так и гражданских. Единственный путь снабжения — это вертолеты, которые прилетают из соседней провинции Эль-Хасаке.

Дейр-эз-Зор, расположенный на северо-востоке Сирии, является одним из плацдармов правительственных сил на Евфрате. Этот город с 2014 года фактически находится в осадном положении, а в середине января текущего года число атак со стороны банд ИГ* на жилые кварталы и близлежащий военный аэродром значительно выросло.

Доставка продовольствия и боеприпасов защитникам города осуществляется исключительно авиацией. К настоящему времени все дороги к Дейр-эз-Зору блокированы экстремистами.

*Террористическая организация, запрещена в России

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