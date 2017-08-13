Шойгу назвал Дейр-эз-Зор одной из ключевых точек для победы над ИГ*

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу назвал сирийский Дейр-эз-Зор, блокированный террористами запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, ключевой точкой на карте Сирии, освобождение которой станет определяющим в борьбе с ИГ*.
Под контролем правительственных войск около половины Дейр-эз-Зора. Боевики держат в окружении более трех лет как военных, так и гражданских. Единственный путь снабжения — это вертолеты, которые прилетают из соседней провинции Эль-Хасаке.
Дейр-эз-Зор, расположенный на северо-востоке Сирии, является одним из плацдармов правительственных сил на Евфрате. Этот город с 2014 года фактически находится в осадном положении, а в середине января текущего года число атак со стороны банд ИГ* на жилые кварталы и близлежащий военный аэродром значительно выросло.
Доставка продовольствия и боеприпасов защитникам города осуществляется исключительно авиацией. К настоящему времени все дороги к Дейр-эз-Зору блокированы экстремистами.
*Террористическая организация, запрещена в России
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