В Сирии свободная от боевиков территория за 2 месяца увеличилась в 2,5 раза

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от террористов значительную территорию: за два месяца она увеличилась в 2,5 раза, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Он отметил успехи ВС САР по борьбе с террористами. "За последние два месяца освобождена территория большая, чем была на момент под контролем сирийского правительства, большая, чем была на момент вхождения туда, то есть фактически мы сделали ее в 2,5 раза больше, чем была до этого. Я имею в виду, сирийская армия при нашей поддержке", — сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

По его словам, борьба с боевиками продолжается. "Сегодня уже мы можем говорить о том, что все нацелены и настроены на борьбу с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ)", — заявил глава МО.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада начала авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

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