СМИ сообщили о задержании в Сирии граждан Швеции, воевавших на стороне ИГ*

СТОКГОЛЬМ, 1 авг – РИА Новости, Людмила Божко. На севере Сирии захвачены граждане Швеции, которые могли участвовать в боевых действиях на стороне боевиков запрещенной в РФ и ряде других стран террористической группировки "Исламское государство"*, передает во вторник Радио Швеции SR со ссылкой на источники.

Количество граждан не сообщается.

Шведский МИД пока не стал комментировать данные радио.

"Несколько боевиков ИГ* из Северной Европы задержаны, по имеющимся данным, курдскими вооруженными силами YPG и находятся в (регионе) Рожава (Rojavas) на севере Сирии. Рожава является административной единицей, созданной на севере Сирии, и YPG является военным оборонным формированием. Источники радио с доступом к курдской администрации сказали, что среди захваченных есть шведы", — сообщило радио.

По данным полиции безопасности Швеции СЭПО, в период с 2012 по 2016 год из Швеции в Сирию и Ирак выехали для присоединения к ИГ* или к связанным с запрещенной в РФ группировкой "Аль-Каида"* террористическим группам в общей сложности около 300 человек.

По имеющимся у шведских аналитиков данным, в сентябре 2016 года в Швецию вернулись 106 человек. Остальные 112 остались в Сирии или Ираке. Погибшими считаются 49 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>