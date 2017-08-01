СМИ сообщили о задержании в Сирии граждан Швеции, воевавших на стороне ИГ*

СТОКГОЛЬМ, 1 авг – РИА Новости, Людмила Божко. На севере Сирии захвачены граждане Швеции, которые могли участвовать в боевых действиях на стороне боевиков запрещенной в РФ и ряде других стран террористической группировки "Исламское государство"*, передает во вторник Радио Швеции SR со ссылкой на источники.
Шведский МИД пока не стал комментировать данные радио.
"Несколько боевиков ИГ* из Северной Европы задержаны, по имеющимся данным, курдскими вооруженными силами YPG и находятся в (регионе) Рожава (Rojavas) на севере Сирии. Рожава является административной единицей, созданной на севере Сирии, и YPG является военным оборонным формированием. Источники радио с доступом к курдской администрации сказали, что среди захваченных есть шведы", — сообщило радио.
По имеющимся у шведских аналитиков данным, в сентябре 2016 года в Швецию вернулись 106 человек. Остальные 112 остались в Сирии или Ираке. Погибшими считаются 49 человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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