Курды опровергли данные о введении турецких войск в район Кобани в Сирии

БЕЙРУТ, 31 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сообщения о введении турецких сил в ряд деревень в районе Кобани (Айн-эль-Араб) не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости официальный представитель курдской оппозиционной партии "Сирийский демократический совет" Рейзан Хеду.

В воскресенье в ряде СМИ появилась информация, что турецкие войска вошли в район Кобани и разместили там свои силы, в частности речь шла о деревнях Бобене и Сифтеке западной части кантона Кобани.

"Это информация неверная. Могу подтвердить, что турецкая армия не входила в деревни в районе Кобани. Данную информацию распространили некоторые СМИ, но она неверная",- сказал Хеду.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>