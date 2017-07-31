Турецкие войска вошли в район Кобани на севере Сирии, сообщили курдские СМИ

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Курдское агентство ANHA со ссылкой на корреспондентов сообщило, что турецкие войска вошли в район Кобани на севере Сирии, разместив там свои силы.

По данным агентства, армия Турции вошла в деревни Бобене и Сифтеке западной части кантона Кобани и разместила там свои силы в воскресенье в 21.30 мск. Кроме того, со ссылкой на местных жителей ANHA сообщает, что турецкие военнослужащие минируют территорию. Также кроме живой силы там размещена и техника.

Силы самообороны сирийских курдов предупредили, что если турецкие военные не покинут территорию района Кобани, то они дадут ответ, передает агентство.

Ранее курдское агентство Hawar News сообщило, что учредительное собрание самопровозглашенной "Федерации Северной Сирии" определило даты выборов разного уровня в органы самоуправления.

Сирийский Курдистан — самопровозглашенный "федеральный регион" на севере Сирии. Состоит из трех кантонов — Африн, Джазира и Кобани.

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