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Война в Сирии
Война в Сирии

Генштаб рассказал, как Россия обеспечивает режим деэскалации в Сирии

16:5124.07.2017
(обновлено: 16:59 24.07.2017)
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© Фото : SANAСирия. Архивное фотоСирия. Архивное фото
© Фото : SANA

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации в Сирии новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты, необходимые для обеспечения режима прекращения боевых действий, сообщил журналистам в Москве в понедельник начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Благодаря предпринятым Российской Федерацией мерам удалось остановить боевые действия в двух важнейших районах Сирии. В целом, сирийские правительственные войска к настоящему времени добились значительных успехов в борьбе с боевиками — сегодня сирийская армия контролирует площадь, почти в четыре раза большую, чем до начала операции ВКС РФ в Сирии, и ведет активное наступление на позиции террористов, сообщил Рудской.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Дипломатическая основа

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Соглашения о перемирии подписаны с 508 сирийскими городами с начала лета
Выступая на брифинге, Рудской напомнил, что в ходе пятого раунда переговоров в формате международных встреч по Сирии в Астане, состоявшегося в начале июля, были согласованы границы зон деэскалации севернее города Хомс и в районе Восточной Гуты.

Кроме того, продолжаются консультации еще по одной зоне в провинции Идлиб, по завершению которых работа в астанинском формате будет продолжена. Странами-гарантами подписано соглашение о совместной рабочей группе по деэскалации, заседание которой запланировано на начало августа, сообщил Рудской.

Он также напомнил, что для практической реализации режима прекращения боевых действий и установления мира на юго-западе Сирии 7 июля в столице Иордании Аммане Россия, Иордания и США подписали соответствующий меморандум, который одобрили президенты РФ и США. Меморандум определяет границы юго-западной зоны деэскалации в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, а также порядок и силы контроля режима прекращения огня.

Новые КПП и наблюдательные пункты

Рудской рассказал о новых мерах, принятых российской стороной для обеспечения режима прекращения боевых действий. 21 и 22 июля военной полицией РФ были развернуты два контрольно-пропускных пункта и 10 наблюдательных постов вдоль согласованных участков линии соприкосновения сторон юго-западной зоны деэскалации.

Флаг РФ в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Россия заранее уведомила о размещении КПП у линии соприкосновения в Сирии
"Хочу подчеркнуть, что самый ближайший пост удален на 13 километров от зоны разъединения израильских и сирийских войск в районе Голанских высот, ранее согласованной и закрепленной международными соглашениями", — сказал Рудской. Данные меры позволят поддерживать режим прекращения огня, содействовать беспрепятственному доступу гуманитарных грузов, возвращению беженцев и временно перемещенных лиц, отметил он.

Рудской сообщил, что Россия по военно-дипломатическим каналам заблаговременно уведомила США, Иорданию и Израиль о выставлении российских сил контроля по периметру зоны деэскалации на юге Сирии.

Начальник главного оперативного управления Генштаба напомнил, что ранее в Египте прошли переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции, по результатам которых были достигнуты договоренности о порядке функционирования зоны деэскалации в Восточной Гуте. "Сегодня, в соответствии с данным соглашением, российской военной полицией в этом районе развернуты два контрольно-пропускных пункта и четыре наблюдательных поста", — сказал Рудской.

"Таким образом, благодаря предпринятым Российской Федерацией мерам удалось остановить боевые действия в двух важнейших районах Сирии", — подчеркнул он.

Наступательная операция против ИГ* в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Наступательная операция против ИГ* в Сирии

Перемирие нарушается все реже

Центральная мечеть города Хомса в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Мохаммад Алаеддин
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Генштаб России: снижается число нарушений режима прекращения огня в Сирии
По мере реализации политических договоренностей отмечается устойчивое снижение количества нарушений режима прекращения боевых действий на всей территории Сирии, сообщил Рудской. "По нашим данным, за три недели июля их число уменьшилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца", — сказал он.

Это позволило российскому центру по примирению враждующих сторон активизировать работу по возвращению мирной жизни на сирийскую землю, отметил Рудской. Так, по его словам, с начала июня соглашения о прекращении огня подписаны с представителями пятисот восьми городов и поселков.

"Таким образом, общее число примирившихся населенных пунктов достигло двух тысяч сорока трех. Количество отрядов вооруженной оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, возросло до двухсот двадцати восьми", — сказал Рудской.

По его словам, в этот период офицерами центра по примирению проведено 190 гуманитарных акций, в ходе которых населению было доставлено 159 тонн продовольствия. За медицинской помощью к врачам госпиталя Минобороны РФ обратились более десяти тысяч мирных жителей. Российскими транспортными самолетами жителям окруженного боевиками ИГИЛ* города Дэйр-эз-Зор за два месяца доставлено 475 тонн продовольствия по линии ООН.

Успехи сирийской армии

Ситуация на границе Ирака и Сирии. 22 июля 2017
© Sputnik / Сара Нуреддин
Сирийские войска восстановили контроль над 150 км границы с Ираком
Введение режима прекращения боевых действий и создание зон деэскалации на территории Сирии позволили правительственным войскам высвободить часть сил и при поддержке ВКС России достичь значительных успехов в борьбе с террористическими группировками, отметил Рудской.

"К началу операции Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике под контролем правительственных войск находилось чуть более девятнадцати тысяч квадратных километров территории страны. Сегодня сирийская армия контролирует почти в четыре раза большую площадь – 74,2 тысячи квадратных километров", — сказал он.

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
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Война с терроризмом в Сирии

Только за два последних месяца от террористов очищено около двадцати тысяч квадратных километров, или 40 процентов от всей освобожденной территории. В этих целях самолеты ВКС РФ выполнили 2 010 боевых вылетов; по пунктам управления, складам с оружием и боеприпасами, перевалочным базам и лагерям подготовки боевиков нанесено 5850 авиаударов, сообщил Рудской.

По наиболее важным объектам боевиков ИГИЛ* нанесены удары высокоточным оружием большой дальности, отметил генерал. "Крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожено 6 объектов. Самолетами Ту-95МС с применением ракет Х-101 поражено 4 объекта", — сообщил Рудской.

Он также рассказал о том, как и где сирийская правительственная армия сейчас наступает на позиции боевиков.

"На северо-востоке провинции Алеппо в районе реки Евфрат продолжается наступление на позиции террористов ИГИЛ*. Подразделения сирийских вооруженных сил с 1 июня освободили от боевиков 55 населенных пунктов в этом районе, в том числе города Бир-Нбадж, Расафе и Дальха", — сообщил Рудской. По его словам, от бандформирований очищено порядка 2400 квадратных километров территории. Уничтожено свыше двух тысяч боевиков, около 20 танков и боевых машин пехоты, более 40 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками.

Боец сирийской армии. Архивное фото
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Войска САР наступают в направлении ключевого города на пути к Дэйр-Эз-Зору
В районе Пальмиры подразделения правительственных войск вели наступательные действия в северо-западном, восточном и юго-восточном направлениях, сказал начальник главного оперативного управления. "В ходе боев террористы выбиты из стратегически важного населенного пункта Арак. Под полный контроль сирийской армии перешли нефтегазовые поля "Шаер", "Магара" и "Арак", а также крупный газораспределительный комплекс Т-3", — отметил Рудской.

В настоящее время успешно развивается наступление в направлении Эс-Сухне – ключевого населенного пункта на пути к Дэйр-эз-Зору. К северо-западу от Пальмиры ведется операция по блокированию и уничтожению крупной группировки ИГИЛ* в районе города Акербат, сообщил Рудской.

"Успешно развиваются наступательные действия на юге Сирии. Общая площадь территории, перешедшей под контроль правительственных войск на данном направлении, составляет 7 тысяч квадратных километров", – сказал он.

Боевики ИГИЛ* выбиты из города Эль-Буда, взят под контроль газораспределительный комплекс Т-2, продолжается наступление в направлении города Абу-Кемаль, до которого осталось 26 километров, добавил Рудской.

"На сегодняшний день восстановлен контроль над участком сирийско-иракской границы протяженность 150 километров. Выставлено 4 пограничных заставы и 22 поста. Это позволило значительно снизить возможности террористической группировки ИГИЛ* по переброске боевиков и вооружения из Ирака в Сирию", — сообщил он.

Кроме того, правительственные войска взяли под контроль сирийско-иорданскую границу в провинциях Эс-Сувейда и Дамаск общей протяженностью 211 километр, выставлены 12 пограничных постов. От боевиков очищено 6,5 тысяч квадратных километров территории восточнее Эз-Зелаф, добавил Рудской.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Зоны деэскалации конфликта в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Зоны деэскалации конфликта в Сирии

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Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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klemmer
это очень впечатляет, в правильном направлении движемся
17:03
24.07.2017
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