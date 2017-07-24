Генштаб рассказал, как Россия обеспечивает режим деэскалации в Сирии

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации в Сирии новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты, необходимые для обеспечения режима прекращения боевых действий, сообщил журналистам в Москве в понедельник начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Благодаря предпринятым Российской Федерацией мерам удалось остановить боевые действия в двух важнейших районах Сирии. В целом, сирийские правительственные войска к настоящему времени добились значительных успехов в борьбе с боевиками — сегодня сирийская армия контролирует площадь, почти в четыре раза большую, чем до начала операции ВКС РФ в Сирии, и ведет активное наступление на позиции террористов, сообщил Рудской.
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Дипломатическая основа
Кроме того, продолжаются консультации еще по одной зоне в провинции Идлиб, по завершению которых работа в астанинском формате будет продолжена. Странами-гарантами подписано соглашение о совместной рабочей группе по деэскалации, заседание которой запланировано на начало августа, сообщил Рудской.
Он также напомнил, что для практической реализации режима прекращения боевых действий и установления мира на юго-западе Сирии 7 июля в столице Иордании Аммане Россия, Иордания и США подписали соответствующий меморандум, который одобрили президенты РФ и США. Меморандум определяет границы юго-западной зоны деэскалации в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, а также порядок и силы контроля режима прекращения огня.
Новые КПП и наблюдательные пункты
Рудской рассказал о новых мерах, принятых российской стороной для обеспечения режима прекращения боевых действий. 21 и 22 июля военной полицией РФ были развернуты два контрольно-пропускных пункта и 10 наблюдательных постов вдоль согласованных участков линии соприкосновения сторон юго-западной зоны деэскалации.
Рудской сообщил, что Россия по военно-дипломатическим каналам заблаговременно уведомила США, Иорданию и Израиль о выставлении российских сил контроля по периметру зоны деэскалации на юге Сирии.
Начальник главного оперативного управления Генштаба напомнил, что ранее в Египте прошли переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции, по результатам которых были достигнуты договоренности о порядке функционирования зоны деэскалации в Восточной Гуте. "Сегодня, в соответствии с данным соглашением, российской военной полицией в этом районе развернуты два контрольно-пропускных пункта и четыре наблюдательных поста", — сказал Рудской.
"Таким образом, благодаря предпринятым Российской Федерацией мерам удалось остановить боевые действия в двух важнейших районах Сирии", — подчеркнул он.
Перемирие нарушается все реже
Это позволило российскому центру по примирению враждующих сторон активизировать работу по возвращению мирной жизни на сирийскую землю, отметил Рудской. Так, по его словам, с начала июня соглашения о прекращении огня подписаны с представителями пятисот восьми городов и поселков.
"Таким образом, общее число примирившихся населенных пунктов достигло двух тысяч сорока трех. Количество отрядов вооруженной оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, возросло до двухсот двадцати восьми", — сказал Рудской.
По его словам, в этот период офицерами центра по примирению проведено 190 гуманитарных акций, в ходе которых населению было доставлено 159 тонн продовольствия. За медицинской помощью к врачам госпиталя Минобороны РФ обратились более десяти тысяч мирных жителей. Российскими транспортными самолетами жителям окруженного боевиками ИГИЛ* города Дэйр-эз-Зор за два месяца доставлено 475 тонн продовольствия по линии ООН.
Успехи сирийской армии
"К началу операции Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике под контролем правительственных войск находилось чуть более девятнадцати тысяч квадратных километров территории страны. Сегодня сирийская армия контролирует почти в четыре раза большую площадь – 74,2 тысячи квадратных километров", — сказал он.
Только за два последних месяца от террористов очищено около двадцати тысяч квадратных километров, или 40 процентов от всей освобожденной территории. В этих целях самолеты ВКС РФ выполнили 2 010 боевых вылетов; по пунктам управления, складам с оружием и боеприпасами, перевалочным базам и лагерям подготовки боевиков нанесено 5850 авиаударов, сообщил Рудской.
По наиболее важным объектам боевиков ИГИЛ* нанесены удары высокоточным оружием большой дальности, отметил генерал. "Крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожено 6 объектов. Самолетами Ту-95МС с применением ракет Х-101 поражено 4 объекта", — сообщил Рудской.
Он также рассказал о том, как и где сирийская правительственная армия сейчас наступает на позиции боевиков.
"На северо-востоке провинции Алеппо в районе реки Евфрат продолжается наступление на позиции террористов ИГИЛ*. Подразделения сирийских вооруженных сил с 1 июня освободили от боевиков 55 населенных пунктов в этом районе, в том числе города Бир-Нбадж, Расафе и Дальха", — сообщил Рудской. По его словам, от бандформирований очищено порядка 2400 квадратных километров территории. Уничтожено свыше двух тысяч боевиков, около 20 танков и боевых машин пехоты, более 40 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками.
В настоящее время успешно развивается наступление в направлении Эс-Сухне – ключевого населенного пункта на пути к Дэйр-эз-Зору. К северо-западу от Пальмиры ведется операция по блокированию и уничтожению крупной группировки ИГИЛ* в районе города Акербат, сообщил Рудской.
"Успешно развиваются наступательные действия на юге Сирии. Общая площадь территории, перешедшей под контроль правительственных войск на данном направлении, составляет 7 тысяч квадратных километров", – сказал он.
Боевики ИГИЛ* выбиты из города Эль-Буда, взят под контроль газораспределительный комплекс Т-2, продолжается наступление в направлении города Абу-Кемаль, до которого осталось 26 километров, добавил Рудской.
"На сегодняшний день восстановлен контроль над участком сирийско-иракской границы протяженность 150 километров. Выставлено 4 пограничных заставы и 22 поста. Это позволило значительно снизить возможности террористической группировки ИГИЛ* по переброске боевиков и вооружения из Ирака в Сирию", — сообщил он.
Кроме того, правительственные войска взяли под контроль сирийско-иорданскую границу в провинциях Эс-Сувейда и Дамаск общей протяженностью 211 километр, выставлены 12 пограничных постов. От боевиков очищено 6,5 тысяч квадратных километров территории восточнее Эз-Зелаф, добавил Рудской.
*Террористическая организация, запрещенная в России.