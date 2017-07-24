Ракеты "Калибр" уничтожили за два месяца шесть объектов ИГ* в Сирии

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. За два месяца в Сирии крылатыми ракетами "Калибр" уничтожены шесть объектов боевиков "Исламского государства"*, самолеты Ту-95МС ракетами Х-101 поразили четыре объекта, заявил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"По наиболее важным объектам боевиков ИГ* нанесены удары высокоточным оружием большой дальности. Крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожено шесть объектов. Самолетами Ту-95МС с применением ракет Х-101 поражено четыре объекта", — сказал представитель Генштаба ВС РФ.

Рудской добавил, что только за два последних месяца от террористов очищено около двадцати тысяч квадратных километров, что составляет 40% от всей освобожденной территории.

По его словам, в этих целях самолеты ВКС России выполнили 2 010 боевых вылетов. Он также отметил, что по пунктам управления, складам с оружием и боеприпасами, перевалочным базам и лагерям подготовки боевиков нанесено 5 850 авиационных ударов.