ВС Сирии объявили перемирие в Восточной Гуте с 12.00 субботы

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Сирии объявили перемирие в ряде районов Восточной Гуты в провинции Дамаск с 12.00 субботы (совпадает с мск), сообщает национальное агентство SANA со ссылкой на заявление командования.

"Командование армии и вооруженных сил объявляет режим прекращения боевых действий в ряде районов Восточной Гуты в провинции Дамаск с 12.00 субботы 22 июля 2017 года", — сообщило агентство.

Как отметило командование, армия оставляет за собой право "соответствующим образом отвечать" на любые нарушения перемирия.

Минобороны РФ в субботу сообщило о подписании соглашения по порядку функционирования зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии по результатам проведенных в Каире переговоров представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны. В ближайшие дни в зону деэскалации отправится первый гуманитарный конвой, отметило ведомство.

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