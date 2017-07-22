Немецкая газета Welt обвинила Дамаск в применении химоружия

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Немецкая газета Welt, ссылаясь на источники в сирийской оппозиции и западных разведслужбах, обвинила правительство Сирии в применении химоружия, при этом никаких доказательств издание не приводит.
По данным источников в западных разведслужбах, при последней атаке, унесшей жизни не менее девяти человек, правительственные войска "с большой долей вероятности использовали зарин", пишет Welt.
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.
Москва считает голословными обвинениями, не вызывающими доверия заявления США о наличии якобы "весомых доказательств" применения Дамаском химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне, заявил ранее РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.