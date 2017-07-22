США следует узаконить свое присутствие в Сирии, заявил Клинцевич

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. США следует сделать легитимным свое присутствие в Сирии, обратившись к властям страны, и этот шаг создаст принципиально новые условия для взаимодействия России и США в борьбе с терроризмом в регионе, заявил журналистам первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

США не имеют законных оснований оставаться в Сирии, где без разрешения Дамаска проводят военную операцию против террористов, заявил в пятницу командующий командованием специальных операций США генерал Рэймонд Томас. При этом он напомнил, что единственным основанием для пребывания военных США в Сирии является борьба с терроризмом. В связи с этим Вашингтон отказывается прекращать свои операции, несмотря на протесты властей страны.

"То, что признал американский генерал, уже давно ни для кого в мире не является секретом. США действительно не имеют никаких законных оснований находиться в Сирии", — отметил сенатор.

По его словам, дело не только и не столько в констатации этого непреложного факта. "Куда более актуален другой вопрос: что делать дальше? Ведь очевидно, что подобное нелегитимное нахождение американцев в Сирии явно не способствует борьбе с терроризмом", — сказал Клинцевич.

Сегодня США уже не настаивают категорически на уходе Башара Асада в качестве предварительного условия для мирного урегулирования в Сирии. "Почему бы не сделать следующий шаг, легитимизировав свое присутствие в этой стране? Не исключаю, что Россия вполне могла бы поддержать соответствующее обращение США к официальным властям Сирии, если оно, конечно, последует", — добавил политик.

Понятно, что при таком развитии событий правительственные войска Сирии будут вправе рассчитывать, по крайней мере, на нейтральное отношение к себе со стороны американских военных, безусловно исключающее какие-либо боестолкновения, в том числе и воздушные удары, к чему уже не раз прибегали американцы, считает Клинцевич.

"Несомненно и то, что правовое закрепление статуса американского присутствия в Сирии создаст принципиально новые условия для взаимодействия России и США в этом регионе в борьбе с международным терроризмом", — заключил сенатор.