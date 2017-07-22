Подписаны соглашения по работе зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Соглашения по порядку функционирования зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии подписаны по результатам проведенных в Каире переговоров представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны, сообщает российское оборонное ведомство.

"Данными документами определены границы зоны деэскалации, места развертывания и полномочия сил контроля деэскалации, а также маршруты доставки населению гуманитарной помощи и свободного прохода жителей", — сообщили в Минобороны

Первый гуманитарный конвой в зону деэскалации и вывоз раненых планируются в ближайшие дни, отметили в ведомстве.

Документы подписаны в в развитие астанинских договоренностей при посредничестве египетской стороны, отметили в минобороны.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>